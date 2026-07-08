Salvaterra de Magos: um território com alma

Há lugares que se visitam. E há territórios que se sentem. Salvaterra de Magos é um desses territórios. Entre o Tejo, a Lezíria e a riqueza das tradições ribatejanas, afirmamo-nos pela autenticidade de uma identidade construída ao longo de gerações e preservada como um dos nossos maiores patrimónios.

É essa autenticidade que tem vindo a reforçar o prestígio de Salvaterra de Magos no contexto regional e nacional. Quem nos visita encontra muito mais do que paisagens ou património. Encontra histórias, cultura, natureza e uma forma de viver que continua ligada às raízes e à memória colectiva das nossas comunidades.

A Falcoaria Real, associada a uma arte reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, representa uma herança singular e um símbolo de projecção internacional. O Escaroupim preserva a memória das comunidades avieiras e a ligação profunda ao Tejo. Os Bordados da Glória do Ribatejo testemunham o talento, a arte e o saber-fazer transmitidos entre gerações. Os Concheiros de Muge revelam a relevância histórica de um território marcado pela presença humana desde tempos ancestrais.

Mas a verdadeira riqueza deste património está no facto de continuar vivo. Não falamos apenas do passado. Falamos de identidade, de pertença e de futuro. Falamos de um concelho que valoriza as suas raízes e as transforma numa oportunidade de desenvolvimento, de afirmação e de orgulho colectivo.

Num tempo em que os visitantes procuram experiências genuínas, contacto com a natureza, cultura e tranquilidade, Salvaterra de Magos oferece algo cada vez mais valorizado: autenticidade.

Uma autenticidade que se encontra nas paisagens, nas tradições, na hospitalidade das nossas gentes e na capacidade de proporcionar experiências memoráveis.

Enquanto presidente da câmara municipal, acredito que o turismo deve crescer de forma responsável, valorizando aquilo que nos distingue e criando valor para a comunidade local. É esse o caminho que estamos a construir: promover, qualificar e afirmar Salvaterra de Magos como um destino de referência, sem nunca perder a sua essência.

Porque há lugares que passam por nós. E há territórios que permanecem connosco. Salvaterra de Magos quer continuar a afirmar-se como um território que fica na memória de quem o visita.

Helena Neves

Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos