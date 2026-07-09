As aulas acabaram mas o futuro não tira férias para preparar o novo ano lectivo

O ano lectivo terminou, mas para milhares de estudantes e famílias o período de férias está longe de significar pausa ou desligamento. Para muitos o Verão é uma etapa decisiva: uns preparam a entrada no ensino superior e enfrentam a escolha dos cursos que vão moldar o futuro; outros vivem a expectativa da mudança de ciclo, da transição para uma nova escola ou do início da vida de estudante. Entre decisões, candidaturas, dúvidas e sonhos, este é um tempo em que se pensa no que vem a seguir, no caminho que cada jovem quer construir e nas oportunidades que o sistema educativo oferece.

O ensino vive um momento decisivo. A escola deixou de ser apenas o espaço onde se transmitem conteúdos e passou a ser um lugar onde se constroem percursos de vida, se desenvolvem competências e se prepara uma geração que terá de responder a desafios muito diferentes dos que marcaram o passado. A transformação é nacional, mas sente‑se de forma particular no Ribatejo, território onde a diversidade social, económica e cultural exige respostas educativas adaptadas, inovadoras e capazes de fixar talento.

Nos últimos anos, Portugal tem procurado alinhar o ensino com as exigências de uma economia em mudança: digitalização, automação, sustentabilidade, novas formas de trabalho e sectores emergentes que pedem profissionais qualificados. A escola enfrenta o desafio de ensinar para um mundo que muda depressa, onde o domínio técnico é importante, mas onde o pensamento crítico, a capacidade de adaptação e a criatividade são igualmente essenciais.

No Ribatejo, esta realidade é evidente. A região combina agricultura, indústria, logística, serviços, turismo e um tecido empresarial que procura mão‑de‑obra qualificada e jovens preparados para inovar. As escolas, públicas e particulares, do ensino regular ou profissional, têm vindo a adaptar‑se: investem em tecnologia, reforçam laboratórios, criam parcerias com empresas, aproximam a aprendizagem da realidade produtiva e promovem estágios que abrem portas ao emprego.

Hoje o rácio de estudantes do ensino superior é muito superior aos tempos do início da democracia conquistada com o 25 de Abril, onde os estudantes tiveram um papel relevante na contestação e enfraquecimento do regime salazarista. O aparecimento das escolas profissionais vieram dar uma alternativa a muitos jovens, com elevados graus de empregabilidade e que passaram a colmatar a falta de quadros intermédios nas empresas, mas também, para quem quer seguir o caminho do ensino superior com uma experiência mais prática.

Mas os desafios são muitos. A falta de professores em áreas específicas, a necessidade de modernizar instalações, a urgência de integrar competências digitais em todos os ciclos de ensino e a importância de garantir igualdade de oportunidades continuam a marcar o debate educativo. Tem-se conseguido intervir na melhoria de muitas escolas com dezenas de anos. No Ribatejo, onde coexistem concelhos com forte dinâmica urbana e outros com maior dispersão populacional, a escola tem também a missão de combater assimetrias e assegurar que nenhum jovem fica para trás. A educação na região tem mostrado capacidade de resposta: escolas que se reinventam, municípios que investem, empresas que colaboram e comunidades que reconhecem que o futuro depende da qualificação dos seus jovens. O ensino em Portugal está a mudar — e o Ribatejo acompanha essa mudança com ambição, consciência e vontade de construir uma geração preparada para os desafios do presente e do futuro.