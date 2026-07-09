CLASS 20 apresenta novidades, investe e reforça compromisso com crianças e famílias

O Centro de Atividades de Tempos Livres - CATL CLASS 20, em Almeirim, prepara o ano letivo 2026/27 com uma oferta educativa mais completa, reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento saudável, equilibrado e sustentável de crianças e jovens.

Mais do que um espaço de ocupação de tempos livres, o CATL CLASS 20 assume-se como um verdadeiro parceiro das famílias, criando diariamente um ambiente seguro, educativo, acolhedor e promotor de felicidade.

Entre as principais novidades para o próximo ano letivo, destacam-se a criação do Centro de Explicações, proporcionando apoio escolar especializado e individualizado, um Gabinete de Apoio Psicológico Clínico, focado no acompanhamento emocional e comportamental, bem como um serviço de Terapia Familiar e aconselhamento psicológico parental, desenvolvido por uma psicóloga especializada.

Com uma equipa dedicada e experiente, o CATL disponibiliza apoio ao estudo, acompanhamento escolar em grupo e individualizado, transporte, alimentação equilibrada, atividades lúdico-pedagógicas, atividades desportivas, campos de férias e ateliês de expressões múltiplas, estimulando competências académicas, sociais, emocionais e criativas. Ao longo do ano, o ATL conta também com o apoio de novos parceiros (associações desportivas culturais e recreativas) fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças.

No próximo ano letivo, o CATL pretende reforçar não só a equipa, as parcerias, bem como os serviços prestados às crianças e famílias. O objetivo visa promover o sucesso escolar, a autoestima, a autonomia, o espírito de equipa e a construção de relações saudáveis, respeitamos a individualidade de cada um, as suas características e ritmo.

O ATL CLASS 20 expressa a sua enorme gratidão a todas as famílias, instituições e equipa, pela confiança e respeito que têm depositado ao longo dos seus 20 anos.