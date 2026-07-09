Ensino Profissional na Golegã: Tradição e Inovação

A absorver atualmente cerca de 40% dos alunos do Ensino Secundário, os Cursos Profissionais têm de merecer hoje uma atenção especial por parte das escolas que os disponibilizam. Com uma dupla certificação (escolar e profissional), com equivalência ao 12.º ano de escolaridade e possibilidades diversas de acesso ao ensino superior, estes cursos tornaram-se cada vez mais atrativos para os nossos jovens.

No entanto, a oferta formativa terá de ser bem planeada, permitindo aos alunos uma formação em áreas cuja inserção no mercado de trabalho seja verdadeiramente efetiva. É isso que o Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho tem vindo a fazer, disponibilizando cursos que se enquadrem na realidade em que nos inserimos, mas também que respondam a fenómenos da atual sociedade portuguesa. Assim, a nossa oferta, muito diferenciadora relativamente a outras escolas da região, tem-se traduzido num número crescente de alunos, oriundos não apenas da Golegã e de concelhos limítrofes, mas também de outras partes do território nacional, recebendo o Agrupamento alunos de cinco distritos.

Inseridos num território em que a agricultura praticada se caracteriza pela adoção das tecnologias e práticas mais inovadoras para melhorar a eficiência, mas também a sustentabilidade da produção, o Curso Profissional de Técnico(a) de Agropecuária corresponde às necessidades deste sector. Com um extenso histórico no nosso Agrupamento, esta oferta forma técnicos capazes de programar, organizar, orientar e executar as atividades de uma exploração agrícola e/ou pecuária, aplicando técnicas, métodos e modos de produção compatíveis com a preservação ambiental, as normas de proteção e bem-estar animal, a qualidade dos produtos e a segurança alimentar.

O Curso Profissional de Técnico(a) de Gestão Equina, com o apoio da Autarquia da Golegã e da Federação Equestre Portuguesa, já se encontra igualmente enraizado no nosso Agrupamento. Forma profissionais qualificados para a execução de atividades de planeamento, organização e gestão de coudelarias e outros espaços hípicos, a realização de atividades de planeamento e organização de provas hípicas e a preparação e utilização do cavalo nas diferentes modalidades equestres. A utilização pelos nossos alunos das instalações do Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres tem constituído um elemento diferenciador desta oferta, mesmo a nível nacional.

A novidade no presente ano letivo é a oferta do recentemente criado Curso Profissional de Técnico(a) de Animação e Mediação Comunitária, o qual formará profissionais qualificados para a promoção do desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, organizando, coordenando e desenvolvendo atividades de animação de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo. Esta oferta procura responder aos grandes desafios que a sociedade portuguesa atualmente apresenta, nomeadamente com os grandes movimentos migratórios que se têm registado.

Com o objetivo de proporcionar aos nossos alunos uma experiência ainda mais diferenciadora, temos apostado na participação dos nossos alunos no Programa Erasmus+, através da realização de parte da sua Formação em Contexto de Trabalho no estrangeiro, experienciando outras realidades económicas e sociais.

Mário Clemente Ferreira

Diretor do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho