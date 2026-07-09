Liderança não se impõe por decreto, inspira-se por ação

No Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (AECE), a dimensão humana com que se lida é gigante, no que diz respeito a alunos (mais de 3350) e encarregados de educação, sendo que até a própria gestão de recursos humanos tem de ser feita numa escala muito superior à grande maioria dos agrupamentos, uma vez que são mais de 340 docentes e mais de 130 assistentes (operacionais e técnicos).

Esta gestão de recursos humanos é um dos grandes e constantes desafios, sendo que, neste ecossistema vivo, onde convivem docentes, técnicos superiores e especializados, assistentes técnicos e operacionais e várias equipas de trabalho, o verdadeiro desafio não é apenas coordenar funções, mas criar um ambiente onde cada indivíduo se sinta visto, valorizado e parte de um propósito maior.

Gerir pessoas num agrupamento exige a criação de momentos em comum que vão além dos momentos formais e profissionais. Estes momentos comuns são a cola que une a equipa, transformando um conjunto de pessoas numa comunidade. Podem ser tão simples como um café partilhado no final do dia, um almoço temático para celebrar algo ou atividades que promovam e contribuam para este espírito, tais como: Desporto Escolar Comunidade (onde, por exemplo, foram realizadas caminhadas, visitas, descidas de rafting e canyoning, golfe, etc), Abertura do Ano Letivo no Museu Nacional Ferroviário, Jantar de Natal, Galas e o Sunset de Encerramento do Ano Letivo.

Esta gestão exige que a diretora seja a primeira a praticar o que prega, uma vez que liderança não se impõe por decreto, mas inspira-se por ação. Assim sendo, todos os anos, apesar da função exigente de gerir um agrupamento desta dimensão, faço questão de ter uma turma e de dar aulas, o que faz com que continue ligada aos docentes e alunos enquanto pares, participo em todas as atividades do Desporto Escolar Comunidade e dou, sempre, o maior dos apoios aos mais variados eventos, sendo eles o reflexo do trabalho e da entrega de todos.

Esta função e este cargo, apesar de unipessoal, é conseguido com o apoio direto da subdiretora, dos adjuntos, dos coordenadores de estabelecimento e dos assessores, um conjunto de profissionais sem os quais não se conseguiriam alcançar os objetivos propostos.

Assim, gerir recursos humanos numa escola é, no fundo, tecer uma tapeçaria de relações humanas, onde cada fio é uma pessoa, com a sua cor e textura únicas e o bem-estar é o tear que mantém a estrutura firme, sendo os momentos em comum que a tornam bela e resistente.

Ana Margarida Costa

Diretora do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento

