Diálogo, firmeza e trabalho conjunto para garantir um ambiente propício à aprendizagem

No culminar de mais um ano letivo, que para mim assume um significado particularmente especial por marcar o término das minhas funções como Presidente da Comissão Administrativa Provisória, impõe-se uma palavra de reconhecimento, balanço e agradecimento.

Foi um ano árduo, mas profundamente gratificante, vivido com um elevado sentido de responsabilidade e dedicação, e que agora encerro com um sentimento claro de dever cumprido e de orgulho na nossa escola, nos nossos profissionais e em toda a comunidade educativa que diariamente contribui para a sua construção.

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento a todos os que, ao longo deste percurso, colaboraram, apoiaram e se empenharam na missão de educar. A toda a comunidade educativa — docentes, não docentes, alunos, famílias e parceiros institucionais — deixo uma palavra de profundo reconhecimento pela disponibilidade, espírito de cooperação e compromisso demonstrados. Um agradecimento muito especial para todos os meus colegas da CAP, pelo empenho e profissionalismo com que assumiram este cargo.

Este foi também um ano marcado por desafios exigentes, nomeadamente ao nível das atitudes e da disciplina de alguns alunos, realidade que, aliás, tem vindo a ser refletida em diferentes contextos e até na comunicação social. Apesar destas dificuldades, a nossa resposta assentou sempre numa postura de diálogo, firmeza e trabalho conjunto, procurando garantir um ambiente educativo mais seguro e propício à aprendizagem.

Importa igualmente destacar o clima de empenho, união e interajuda que se foi consolidando entre a grande maioria dos docentes e restantes profissionais do agrupamento. Foi este espírito de colaboração que permitiu ultrapassar obstáculos, encontrar soluções e assegurar a continuidade de um trabalho pedagógico de qualidade.

Ao longo do ano, o Agrupamento manteve uma forte ligação com as instituições locais e com a comunidade envolvente, reforçando parcerias e promovendo uma atuação integrada, sempre orientada para o bem-estar e sucesso dos nossos alunos.

Com o olhar já projetado no futuro, é com satisfação que anunciamos a abertura, no próximo ano letivo, de quatro cursos profissionais, procurando dar resposta às necessidades, interesses e expetativas dos alunos:

Técnico de Desporto; Técnico de Logística; Técnico de Desenvolvimento de Software e Técnico de Produção de Conteúdos Interativos.

Os cursos profissionais são já uma realidade consolidada no nosso agrupamento, pautada pelo sucesso e pela qualidade da formação oferecida, resultado do empenho, saber e dedicação dos nossos professores.

Termino reiterando o meu agradecimento a todos, com uma palavra muito especial aos docentes e não docentes, pelo trabalho incansável desenvolvido com as nossas crianças e alunos, muitas vezes em contextos exigentes e desafiantes.

A todos desejo que o próximo ano letivo seja pleno de sucessos, realizações e novas conquistas, sempre em prol da qualidade da educação e do futuro dos nossos alunos.

Muito obrigada

Teresa Gomes

Presidente da Comissão Administrativa Provisória