Estudar em Santarém, construir o Ribatejo

O Instituto Politécnico de Santarém vive um momento de afirmação e de crescimento. Quando, em julho, milhares de jovens escolherem o seu futuro, queremos que olhem para Santarém como uma escolha de qualidade e de oportunidade.

São 47 anos a formar pessoas. Cinco escolas — Educação, Saúde, Desporto, Agrária, e Gestão e Tecnologia —, uma taxa de empregabilidade superior a 98% e um dos três politécnicos do país que mais investigação produz. Lideramos uma aliança de nove universidades europeias: estudar em Santarém é hoje estudar na Europa, com bolsas de mobilidade e estudantes no nosso campus. Quem aqui estuda aprende a fazer, fazendo.

Este ano demos passos visíveis. No Complexo Andaluz inaugurámos um novo auditório, o Andaluz Living Lab e uma residência de estudantes, e vamos alargar a oferta de alojamento para cerca de 700 camas, entre Santarém e Rio Maior. À forte procura de apostas recentes, como a Enfermagem Veterinária, juntámos novas ofertas: uma licenciatura em Fisioterapia, um Curso TeSP em Ambiente e Turismo de Natureza e um Doutoramento em Ciências do Desporto.

Mas a ambição é maior. O Oeste e Vale do Tejo é a única região do país sem universidade pública. Com os onze municípios da Lezíria do Tejo, preparamos a transformação do IPSantarém em Universidade Politécnica do Ribatejo — ensino, ciência e inovação ao serviço de um território que cresce. Queremos que esta seja a década de afirmação da centralidade do Ribatejo, no país e na Europa, com o ensino superior que o seu futuro exige.

Aos jovens e às suas famílias deixo um convite: venham conhecer-nos. O futuro do Ribatejo também se decide na escolha que cada um fizer este verão.

João Moutão

Presidente do Instituto Politécnico de Santarém