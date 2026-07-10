ISLA Santarém: Instituto Politécnico cresce com novos cursos

O ISLA Santarém, agora Instituto Politécnico, vive uma etapa marcante da sua história, assente no crescimento, na inovação e na proximidade. Mais do que aumentar o número de cursos e estudantes, a instituição continua empenhada em responder às necessidades da comunidade académica, criando melhores condições de aprendizagem, desenvolvimento e integração.

Atualmente com mais de 1.800 estudantes — cerca de 20% internacionais — o ISLA Santarém tem vindo a consolidar e diversificar a sua oferta formativa. No próximo ano letivo, a instituição disponibiliza 16 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), 9 Licenciaturas, 4 Mestrados e várias Pós-Graduações e MBAs, reforçando a sua resposta às necessidades do mercado de trabalho e às novas competências exigidas pelas organizações.

Entre as novidades da oferta formativa destacam-se dois novos TeSP em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão e Contabilidade e Gestão, a nova Licenciatura em Marketing e o novo Mestrado em Gestão de Projetos, cursos que vêm complementar uma oferta cada vez mais abrangente e orientada para as áreas com maior procura e empregabilidade.

Estas novas formações respondem às crescentes necessidades das empresas e organizações em áreas como a transformação digital, a análise de informação para apoio à decisão, a gestão, o marketing e a liderança de projetos, reforçando a missão do ISLA Santarém de formar profissionais altamente qualificados, preparados para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho em constante evolução.

O alargamento da oferta académica tem acompanhado o crescimento sustentado da comunidade estudantil, que regista um número recorde de matrículas. Para responder a esta evolução, o ISLA Santarém tem investido continuamente na melhoria das suas infraestruturas e dos serviços de apoio aos estudantes, sendo a nova residência um exemplo concreto desta estratégia de proximidade, acolhimento e qualidade.

“Estamos a crescer com qualidade, proximidade e propósito. Queremos continuar a ser uma referência do ensino superior na região, apoiando os nossos estudantes em todas as dimensões — académica, pessoal e social”, conclui Filipa Martinho.

Com uma nova identidade institucional, uma estratégia de desenvolvimento centrada na inovação e um investimento consistente na qualidade do ensino e na experiência dos estudantes, o ISLA Santarém afirma-se como um Instituto Politécnico moderno, dinâmico e preparado para formar profissionais altamente qualificados, contribuindo para o desenvolvimento da região e do país.

Filipa Martinho

Delegada da Administração do ISLA Santarém