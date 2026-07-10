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Especiais | 10-07-2026 21:00

Novo ano letivo e novos desafios na Darwin School Santarém

Novo ano letivo e novos desafios na Darwin School Santarém
ESPECIAL ENSINO
Eunice Penas - foto DR
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Porque educar é acompanhar, orientar e acreditar que cada aluno pode ir mais longe quando encontra quem acredita nele.

Com o início de um novo ano letivo, chegam novos desafios, expectativas e objetivos. Para os alunos, é tempo de começar novas aprendizagens, para as famílias, é tempo de acompanhar e apoiar um percurso que é muito mais do que os resultados dos testes.
Na Darwin School Santarém, temos o privilégio de acompanhar alunos desde o 1.º ciclo até ao ensino superior, através de explicações, estudo acompanhado e apoio a trabalhos académicos, incluindo teses de mestrado. Ao longo dos anos, temos celebrado excelentes resultados e visto muitos dos nossos alunos integrarem os quadros de mérito. Mas as maiores conquistas nem sempre se medem pelas classificações. São as vitórias de quem recupera a confiança, supera dificuldades de aprendizagem, descobre um método de estudo ou volta a acreditar nas suas capacidades que nos motivam diariamente. Cada aluno é para nós uma pessoa única, com necessidades, ritmos e objetivos próprios.
Os tempos são desafiantes, a Inteligência Artificial é parte integrante dos percursos de aprendizagem e acreditamos que deve ser encarada como uma boa ferramenta, desde que utilizada com sentido crítico, responsabilidade e ética. Na Darwin School, ensinar a aprender continua a ser tão importante como ensinar a utilizar as novas tecnologias.
Mais do que um centro de estudos, queremos ser um parceiro das famílias. Porque educar é acompanhar, orientar e acreditar que cada aluno pode ir mais longe quando encontra quem acredita nele.
Que este seja um ano de aprendizagem, crescimento e muitas conquistas para todos.

Eunice Penas
Direção Pedagógica – Darwin School Santarém

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