Agrupamento Marcelino Mesquita encerra ano lectivo com conquistas nacionais e reconhecimento académico

Fazemos o encerramento de uma temporada, de conquistas empoleiradas que nos tiraram do chão – 1.º Prémio no Concurso Trimedia do Instituto das Artes e Imagem; Vice-campeão nacional do Megasprint; Menção Honrosa nas Olimpíadas Nacionais de Filosofia; 1.º Lugar no Concurso Nacional de Promoção de Cidadania do IGOT (Geografia); nos 10 melhores das Olimpíadas da Biologia Júnior; 1.º Prémio no Programa de Literacia Energética – “Dá-lhe gás”; 3.º melhor nacional “Supertmatik”, vocabulário de Inglês. A este lote prémios nacionais ainda nota de relevo a vitória do “Sarau Literário”, para Galardão do “Jornal de Cá”.

Não há poemas iguais. Cada ano letivo é um horizonte acrescentado. A identidade construída com raízes nas palavras. As palavras nos gestos. Suplemento de humanidade, de interioridade e de desassossegos concebidos. É esse o mistério dos anos bons.

As despedidas do ano letivo trazem outras partidas. Apressar o passo. Interrogar as mãos. Costurar os dias. Evocar parágrafos como um poema. Um clarão de memórias da paixão ensimesmada. E agora? Construir, acrescentar, abrir novos caminhos de sucesso. O cume para um olhar maior.

Jorge Tavares

Diretor do AEMM do Cartaxo