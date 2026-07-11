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Especiais | 11-07-2026 10:00

Educação: desafios e conquistas!

Educação: desafios e conquistas!
ESPECIAL ENSINO
Rufina Costa - foto O MIRANTE
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Apesar de uma classe docente tantas vezes colocada à prova por reformas e burocracias, é o seu compromisso diário que garante que, se continue a construir uma educação de excelência.

Atravessamos tempos inegavelmente difíceis na educação. Recentemente, fomos confrontados com complexidades acrescidas na realização e correção das Provas de Avaliação Externa, um processo que testou os limites do sistema. Paralelamente, a fusão de diversos organismos na recém-criada Agência para a Gestão das Escolas (AGSE) trouxe uma dose extra de incerteza a um panorama que já exigia muito de todos os intervenientes.
Viver esta transição estrutural numa altura tão crítica — em que o calendário aperta com o encerramento de um ano letivo e a exigente preparação do próximo — cria um cenário de pressão quase insustentável. No entanto, é precisamente no epicentro deste turbilhão que emerge a verdadeira força do nosso sistema educativo.
Apesar de estarmos perante uma classe docente visivelmente cansada e sobrecarregada por exigências que muitas vezes ultrapassam o ato de ensinar, o que vemos no terreno é uma demonstração de resiliência extraordinária. Estes profissionais, tantas vezes colocados à prova por reformas e burocracias, teimam em não baixar os braços. É o seu compromisso diário que garante que, contra todas as probabilidades, se continue a construir uma educação de excelência para as nossas crianças e jovens.
As conquistas da nossa educação não se medem, portanto, pela facilidade do caminho, mas sim pela capacidade dos professores em transformar a adversidade em estabilidade dentro da sala de aula. É urgente que o país reconheça este esforço, pois uma educação de excelência não se faz apenas com decretos e agências, mas sim com a valorização daqueles que a tornam real todos os dias!

Rufina Costa
Diretora do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte - Mação

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