O Ensino Profissional faz-se de futuro

Durante demasiado tempo o ensino profissional foi encarado como uma via alternativa. Hoje, essa perspetiva está ultrapassada: trata-se de uma escolha de futuro, orientada para quem pretende aprender através da prática, desenvolver competências técnicas sólidas e entrar no mercado de trabalho com qualificações diferenciadoras, sem limitar o acesso ao ensino superior.

Quem dirige uma escola profissional assiste diariamente a um processo profundamente transformador: jovens que descobrem as suas capacidades, desenvolvem confiança e constroem um projeto de vida com sentido. Essa dimensão humana continua a ser o núcleo essencial da missão educativa.

Contudo, preparar o futuro exige acompanhar a evolução da sociedade e da economia. Não basta transmitir conhecimento técnico; é necessário criar ambientes de aprendizagem próximos da realidade das empresas, investir em tecnologia, atualizar equipamentos e promover experiências formativas alinhadas com setores em constante transformação.

Foi com esta visão que a Escola Profissional de Salvaterra de Magos assumiu um dos maiores desafios da sua história recente: a criação de dois Centros Tecnológicos Especializados, nas áreas Industrial e de Informática. Mais do que um investimento em infraestruturas, esta conquista representa o reconhecimento da qualidade do projeto educativo e da confiança na capacidade da escola para formar profissionais qualificados, capazes de responder às necessidades reais do mercado de trabalho.

A este investimento juntou-se a modernização do parque tecnológico e a requalificação das instalações, criando condições que aproximam a aprendizagem do contexto profissional. Desta forma, os alunos experienciam ambientes mais próximos daqueles que irão encontrar no ensino superior ou na sua futura vida profissional.

Os resultados são já evidentes. Verifica-se um crescimento consistente do número de alunos que prosseguem estudos, reforçando a ideia de que o ensino profissional é uma via sólida de acesso ao ensino superior. Em simultâneo, mantém-se uma forte ligação ao tecido empresarial, construída ao longo de anos, que assegura estágios de qualidade e oportunidades reais de integração no mercado de trabalho. Em várias áreas, os diplomados iniciam a sua carreira com condições atrativas e perspetivas de progressão.

Num território onde as empresas enfrentam dificuldades na contratação de profissionais qualificados, a escola assume uma responsabilidade acrescida no desenvolvimento económico e social. Formar jovens é contribuir diretamente para a competitividade das organizações, para a criação de valor e para a fixação de talento na região.

A educação faz-se de pessoas, mas também de ambição: ambição de inovar, de melhorar continuamente e de não limitar o potencial dos alunos.

Hoje, é tão importante dominar técnicas atualizadas como desenvolver pensamento crítico, capacidade de reflexão e espírito de investigação. O técnico profissional deixou de ser um mero executante para se afirmar como um agente ativo na melhoria de processos, na inovação e na criação de soluções.

É este perfil que as escolas procuram consolidar, sobretudo com o reforço dos Centros Tecnológicos Especializados, assumindo-se não apenas como espaços de ensino, mas também como agentes de inovação e desenvolvimento. Assim, contribuem para a formação de jovens tecnicamente qualificados, mas também socialmente preparados para os desafios do futuro.

Esta é a visão que continuará a orientar a Escola Profissional de Salvaterra de Magos: a convicção de que investir na educação é investir, de forma direta e sustentável, no futuro da comunidade.

Duarte Bernardo

Diretor-geral da Escola Profissional de Salvaterra de Magos