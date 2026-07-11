Society Dance Studio nasceu da falta de ensino artístico em Almeirim e hoje é uma referência na formação de bailarinos

A Society Dance Studio nasceu da necessidade. Quando Carolina Moreira decidiu preparar-se para ingressar na Escola Superior de Dança, não existia em Almeirim qualquer espaço onde pudesse treinar de forma adequada. Perante essa realidade, os pais encontraram uma professora de Lisboa que lhe dava aulas particulares e, mais tarde, disponibilizaram um pequeno espaço para que pudesse continuar a praticar. Foi aí que surgiram os primeiros alunos, motivados pela história da jovem bailarina e pela vontade de aprender.

O que começou como uma solução para um problema pessoal transformou-se, ao longo dos anos, numa escola de dança reconhecida na região. Atualmente, a Society Dance Studio oferece formação em ballet, dança contemporânea, hip-hop e teatro, contando com uma equipa de professores (licenciados) que acompanha de forma próxima a evolução de cada aluno.

A vertente do teatro tem igualmente conquistado um lugar de destaque na escola. Todos os anos é apresentada uma peça de teatro, habitualmente no fim de semana que antecede as férias da Páscoa, proporcionando aos alunos a oportunidade de desenvolverem competências de interpretação e expressão em palco. Em 2027, a apresentação está marcada para 14 de março, data em que subirá ao palco a peça “Ao Som da Vida”, escrita por Inês Paulino, professora de teatro da Society Dance Studio.

Mais do que ensinar técnica, a escola procura transmitir valores como a disciplina, o compromisso, o respeito e a entreajuda. Para Carolina Moreira, a relação entre professor e aluno deve ser construída com humildade e incentivo ao crescimento. “Nunca encaro o aluno como alguém que deve ser inferior a mim”, afirma, defendendo que o verdadeiro sucesso de um professor passa por ajudar cada aluno a atingir o seu máximo potencial.

Todos os anos, a escola apresenta um espetáculo de encerramento do ano letivo, sempre inspirado num tema diferente. O primeiro, “Se a Minha Mente Falasse”, continua a ser o mais especial para Carolina, por representar o início de um percurso que tem vindo a crescer de forma consistente. Desde então, cada produção tem refletido a evolução artística da escola e o envolvimento crescente dos seus alunos.

O reconhecimento do trabalho desenvolvido já ultrapassou fronteiras. A Society Dance Studio foi convidada por duas vezes para atuar em Itália e prepara agora a participação no All Dance Portugal, uma competição que Carolina considera fundamental para avaliar o nível técnico da escola e proporcionar novas experiências aos alunos.

Um dos objetivos da escola passa também por preparar jovens para audições e para o ingresso na Escola Superior de Dança, oferecendo-lhes oportunidades que a própria fundadora não encontrou quando iniciou o seu percurso artístico.

A equipa não esconde que tem ainda muitos sonhos por concretizar. O carinho e o apoio que tem recebido da comunidade de Almeirim têm sido fundamentais para o crescimento da Society Dance Studio e alimentam a ambição de continuar a criar novos projetos, espetáculos e oportunidades para os seus alunos.

Mais do que uma escola de dança, a Society Dance Studio tornou-se uma referência no ensino artístico em Almeirim. Nascida de uma dificuldade pessoal, é hoje um espaço de aprendizagem, dedicação e crescimento, onde sucessivas gerações de alunos encontram a oportunidade de desenvolver o seu talento e construir o seu futuro nas artes performativas.