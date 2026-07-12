Agrupamento de Escolas Templários aposta na inovação, na inclusão e na qualificação para construir o futuro

O Agrupamento de Escolas Templários (AET), em Tomar, prepara o ano letivo 2026/2027 reforçando uma oferta educativa diversificada e inovadora, orientada para os desafios do século XXI e para as necessidades dos jovens, dos adultos e das empresas da região.

Com cerca de 2300 alunos, desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, Educação e Formação de Adultos e Centro Qualifica, distribuídos por treze estabelecimentos de ensino, o AET afirma-se como uma das maiores organizações educativas da região, assumindo uma missão clara: proporcionar uma educação de qualidade, inclusiva, exigente e transformadora, capaz de preparar cidadãos críticos, solidários e profissionais qualificados para um mundo em permanente mudança.

O novo Projeto Educativo, atualmente em fase de construção através de um amplo processo participativo envolvendo departamentos curriculares, estruturas pedagógicas e comunidade educativa, assume como lema “Construímos o Futuro na Diversidade!”, refletindo uma escola que valoriza a inovação pedagógica, a inclusão, a interculturalidade, a participação democrática, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de todos os alunos.

No ensino secundário profissional, o Agrupamento disponibiliza uma oferta ajustada às necessidades atuais do mercado de trabalho, integrando os cursos de: Técnico/a de Desporto; Técnico/a de Desenvolvimento de Software; Técnico/a de Informática de Gestão; Técnico/a de Eletrónica e Automação; Técnico/a de Instalações Elétricas; Técnico/a de Ação Educativa; Técnico/a Auxiliar de Saúde.

Estes percursos conjugam uma sólida formação científica e tecnológica com uma forte componente prática e formação em contexto de trabalho, proporcionando excelentes condições para a integração profissional ou para o prosseguimento de estudos no ensino superior.

Um dos maiores investimentos recentes do Agrupamento foi a criação do Centro Tecnológico Especializado (CTE) de Informática, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Dotado de equipamentos de última geração, laboratórios especializados e ambientes tecnológicos avançados, o CTE permite aos alunos desenvolver competências em programação, redes, automação, inteligência digital e inovação tecnológica, aproximando a escola da realidade empresarial e das profissões emergentes.

O AET distingue-se igualmente pela sua forte aposta na educação ao longo da vida. O Centro Qualifica Templários mantém inscrições abertas para processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), cursos EFA, Formação Modular Certificada e Português Língua de Acolhimento (PLA), disponibilizando ainda formação pós-laboral em diversas áreas profissionais e competências digitais, contribuindo para elevar os níveis de qualificação da população da região.

Paralelamente, o Agrupamento desenvolve dezenas de clubes, projetos, parcerias nacionais e internacionais e iniciativas nas áreas da ciência, tecnologia, artes, cultura, cidadania, desporto, ambiente e inclusão, proporcionando aos alunos experiências de aprendizagem diversificadas que ultrapassam o currículo formal e promovem o desenvolvimento integral de cada criança e jovem.

Ao longo dos últimos anos, o Agrupamento de Escolas Templários tem consolidado uma identidade própria assente na inovação pedagógica, na qualidade das aprendizagens, na valorização das pessoas e na abertura à comunidade. Mais do que formar alunos, procura formar cidadãos preparados para compreender o mundo, enfrentar os desafios do futuro e contribuir para uma sociedade mais justa, sustentável e solidária.

Agrupamento de Escolas Templários: Construímos o Futuro na Diversidade.

Paulo Jorge da Encarnação Silva Bacelar de Macedo

Diretor do Agrupamento de Escolas Templários - Tomar