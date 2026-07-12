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Especiais | 12-07-2026 15:00

Politécnico de Tomar reforça oferta formativa e novas residências universitárias

Politécnico de Tomar reforça oferta formativa e novas residências universitárias
ESPECIAL ENSINO
Instituição de ensino superior continua a apostar no rigor científico e na componente prática da formação - foto DR
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O Instituto Politécnico de Tomar prepara o novo ano lectivo com uma oferta diversificada de cursos superiores, mestrados e microcredenciações, apostando numa formação prática, próxima e alinhada com as exigências do mercado de trabalho.

O Politécnico de Tomar está a preparar o próximo ano lectivo com uma oferta formativa que pretende responder às necessidades de estudantes com diferentes perfis e objectivos. A instituição disponibiliza Cursos Técnicos Superiores Profissionais (cTeSP) e licenciaturas em áreas como Artes e Património, Humanidades, Engenharias e Tecnologias, Proteção de Pessoas e Bens, Cinema, Comunicação, Gestão, Marketing, Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos e Turismo.
A formação combina rigor científico com uma forte componente prática, garantindo uma preparação orientada para a realidade profissional. Para quem procura especialização avançada, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) oferece vários mestrados, destacando‑se o novo Mestrado em Tecnologias e Produção de Conteúdos Digitais, dirigido a docentes e formadores que pretendem reforçar competências digitais num contexto de transformação tecnológica na Educação.
A instituição aposta também em microcredenciações, formações curtas e flexíveis focadas em competências específicas, permitindo que cada estudante construa o seu percurso de forma modular e adaptada às suas necessidades. A experiência académica é complementada por novas residências universitárias em Tomar, que reforçam a oferta de alojamento, e por infraestruturas como laboratórios equipados, salas de informática, estúdios e biblioteca nos campus de Tomar e Abrantes.
Com uma forte dimensão internacional, o Politécnico de Tomar preside à universidade KreativEU, que reúne onze instituições europeias de ensino superior, reforçando a mobilidade e a cooperação académica. O IPT sublinha que “há um curso que se identifica contigo” e convida os futuros estudantes a conhecer toda a oferta formativa em www.ipt.pt.

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