Politécnico de Tomar reforça oferta formativa e novas residências universitárias

O Politécnico de Tomar está a preparar o próximo ano lectivo com uma oferta formativa que pretende responder às necessidades de estudantes com diferentes perfis e objectivos. A instituição disponibiliza Cursos Técnicos Superiores Profissionais (cTeSP) e licenciaturas em áreas como Artes e Património, Humanidades, Engenharias e Tecnologias, Proteção de Pessoas e Bens, Cinema, Comunicação, Gestão, Marketing, Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos e Turismo.

A formação combina rigor científico com uma forte componente prática, garantindo uma preparação orientada para a realidade profissional. Para quem procura especialização avançada, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) oferece vários mestrados, destacando‑se o novo Mestrado em Tecnologias e Produção de Conteúdos Digitais, dirigido a docentes e formadores que pretendem reforçar competências digitais num contexto de transformação tecnológica na Educação.

A instituição aposta também em microcredenciações, formações curtas e flexíveis focadas em competências específicas, permitindo que cada estudante construa o seu percurso de forma modular e adaptada às suas necessidades. A experiência académica é complementada por novas residências universitárias em Tomar, que reforçam a oferta de alojamento, e por infraestruturas como laboratórios equipados, salas de informática, estúdios e biblioteca nos campus de Tomar e Abrantes.

Com uma forte dimensão internacional, o Politécnico de Tomar preside à universidade KreativEU, que reúne onze instituições europeias de ensino superior, reforçando a mobilidade e a cooperação académica. O IPT sublinha que “há um curso que se identifica contigo” e convida os futuros estudantes a conhecer toda a oferta formativa em www.ipt.pt.