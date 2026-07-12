Sentido de Pertença e Cidadania Global: o sucesso do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira

Afirmando-se como uma instituição que harmoniza tradição e inovação, excelência técnica e formação humana, o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira alicerça a sua matriz identitária em práticas educativas, sustentando as aprendizagens nos valores humanistas de que a instituição é herdeira.

Apostado na valorização académica, a par do desenvolvimento de uma consciência global, o Encontro Internacional de Jovens Cientistas da Escolas Associadas da UNESCO, que o Agrupamento organiza anualmente e que está prestes a realizar a sua XXIX Edição, tem incrementado, junto dos alunos, no decurso dos anos, o sentido de liderança, o compromisso e a responsabilidade cívica, conduzindo-os a uma reflexão crítica e aturada sobre o mundo em que vivemos e aquele em que será desejável coexistirmos - no qual o respeito pelos direitos humanos, a promoção da paz e o desenvolvimento sustentável serão uma realidade.

O Projeto Erasmus+, no âmbito dos cursos profissionais, promovendo, no estrangeiro, a formação em contexto de trabalho, também materializa o pensamento/consciência globais e uma visão sem fronteiras, que o Agrupamento almeja para os seus alunos.

Imersos numa realidade cultural alternativa, por via deste programa transformador, ao nível pessoal, técnico e cultural, os alunos desenvolvem autonomia, agilizam a resolução de problemas e compreendem a importância do respeito e da tolerância pela diversidade cultural, em toda a sua amplitude e magnitude. Facultando, ainda, aos alunos a par do enriquecimento curricular, a criação de redes de contactos, o programa Erasmus+, valoriza, igualmente, uma variável fundamental e intrínseca aos cursos profissionais - a empregabilidade.

Impõe-se ainda referir que, concebendo o ser humano como um tríptico - corpo, pensamento e emoção – alunos e professores criaram, organizaram e dinamizaram o Encontro Nacional de Cursos Profissionais de Técnico de Desporto, o qual contou, este ano letivo, com a terceira edição, cujo sucesso se afirma como garante de continuidade de um projeto que prima pela dimensão colaborativa, privilegiando a partilha, o trabalho de equipa e a corresponsabilização.

Valorizando, ainda, as competências socioemocionais, na otica do estabelecimento de laços e vínculos saudáveis, que corroborem do crescimento harmonioso e equilibrado dos alunos, o projecto Ubuntu elege como eixo estrutural e estruturante o investimento nas competências individuais e sociais.

Essencialmente baseado na empatia, na liderança servidora e na ética do cuidado, este projecto tem contribuído, de forma decisiva, para o desenvolvimento do autoconhecimento, da autoconfiança, da resiliência, da empatia e do serviço, sempre segundo a lógica dos valores que devem enformar as relações interpessoais.

Resultado: uma comunidade escolar mais feliz, mais esclarecida, mais comprometida, mais inclusiva, que forma crianças e jovens capazes de assumirem escolhas conscientes e esclarecidas, ponderando o impacto das mesmas no bem-estar da comunidade e do planeta.

Maria Adélia Esteves

Diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira - Santarém