Escolha Divertida oferece soluções educativas para crianças e jovens

A Escolha Divertida, com sede em Torres Novas, oferece soluções educativas e experiências únicas, tendo como missão fazer crianças felizes através de actividades práticas e fora do contexto mais tradicional.

Criada e gerida por Rita Faroppa, licenciada em Psicologia e Direito, promove actividades destinadas a despertar o interesse das crianças, que estimulem a criatividade e que permitam aprender de uma forma mais divertida e dinâmica.

“Acompanhamos crianças e jovens desde os 6 até aos 18 anos. Temos espaços em Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, onde disponibilizamos centro de estudos, com explicações e acompanhamento ao estudo, a valência de ATL e actividades de enriquecimento curricular, realizadas após o horário escolar, em várias escolas a nível nacional, e também na zona de Torres Novas”, explica.

A Escolha Divertida tem serviço de transporte de crianças e organiza campos de férias durante os períodos de interrupção escolar em Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, proporcionando às crianças momentos de aprendizagem, diversão e desenvolvimento durante as férias, sendo direccionados para crianças do 1.º ao 9.º ano.

“Temos várias opções de actividades e projectos, não havendo um plano fechado obrigatório. Cada criança pode escolher aquilo que mais se identifica com os seus gostos e interesses. A ideia é que possam descobrir novos gostos e desenvolver novas competências de uma forma prática”sublinha.

A Escolha Divertida também desenvolve projectos em ligação com a comunidade local, através de protocolos de parceria, em que as crianças têm oportunidade de dinamizar actividades, interagir com diferentes pessoas e aplicar aquilo que aprendem, na prática.

Segundo Rita Faroppa, a experiência mostra que a aprendizagem é muito mais enriquecedora quando existe uma componente prática. “Acreditamos que as crianças aprendem muito mais quando podem experimentar, participar e colocar ‘as mãos na massa’, em vez de estarem apenas num contexto mais teórico ou de sala de aula”.

Expandir aquele conceito é um dos seus desejos, bem como conseguir implementá-lo no ensino secundário, através da criação de um modelo semelhante a um “ano zero”.