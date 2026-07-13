Prepara o teu Futuro

A Oferta formativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria (AENSM), em Tomar, inicia-se desde a educação pré-escolar e o 1.º ciclo, assegurados nas escolas da cidade – Raul Lopes e Santo António – e também em várias localidades fora da cidade, como Pedreira, Carregueiros, Vale do Calvo, Marmeleiro e Cem Soldos, garantindo uma resposta educativa próxima e abrangente. Em todas estas escolas é disponibilizado almoço e garantida escola a tempo inteiro com Atividades de Animação e Apoio à Família (pré-escolar) e Atividades de Enriquecimento Curricular (1.º ciclo).

No respeitante ao 2.º ciclo - 5.º e 6.º anos - garantimos uma transição acompanhada quer pelo diretor de turma, bem como por colegas mais velhos que pertencem ao projeto de integração no 2.º ciclo, designado de “Padrinhos”.

O agrupamento mantém protocolos com as Escolas de Música e Dança, podendo os alunos do 5.º ao 12.º frequentar o Ensino Articulado. E mais do que aulas, existem clubes, projetos e programas que desafiam os alunos a participar na vida da escola e contribuem para o seu desenvolvimento holístico, dos quais se destacam o Clube de Ciência, Desporto Escolar, Projetos de Voluntariado, Eco-Escolas, Artes+, Projetos Erasmus+, entre outros.

Ao nível do ensino secundário, o AENSM disponibiliza uma oferta formativa diversificada, que integra os cursos científico-humanísticos nas áreas de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais, bem como uma renovada aposta nos cursos profissionais.

Neste âmbito, o agrupamento continua a afirmar-se como uma referência no ensino profissional, disponibilizando os cursos de Técnico de Multimédia, Técnico de Turismo, Técnico de Informática de Gestão e Técnico de Animação e Mediação Comunitária.

Com um reconhecido historial de sucesso nas áreas da Multimédia e do Turismo, o AENSM destaca-se pela qualidade da formação e pela forte ligação às empresas e instituições da região, proporcionando aos alunos uma formação prática através da Formação em contexto de trabalho.

Os resultados comprovam esta aposta: elevada empregabilidade e um número crescente de alunos a prosseguir estudos no ensino superior.

A escola dispõe ainda de um moderno Centro Tecnológico Especializado de Informática (CTE), dois Laboratórios Educativos Digitais (LED) e oferece a possibilidade de realização de estágios no estrangeiro, proporcionando experiências enriquecedoras a nível profissional e pessoal.

Os alunos beneficiam também de diversos apoios sociais, incluindo subsídio de alimentação, apoio nos transportes, manuais escolares e material didático gratuitos.

Mais do que uma qualificação, o AENSM proporciona um percurso educativo completo, promovendo o desenvolvimento de competências, a construção de projetos de vida e uma preparação sólida para o futuro.

AENSM – Inovar, Criar e Aprender é Preparar o Futuro.

Escolher o Agrupamento certo faz toda a diferença.

O teu futuro começa aqui. Inscreve-te!

Judite Calado

Diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria - Tomar