Porto Alto festeja Nossa Senhora de Guadalupe com música, touros e tradição

A Festa do Porto Alto em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe arrancam na sexta-feira, 17 de Julho, às 17h30, prolongando-se durante cinco dias com um programa que cruza a componente religiosa com música e tradições populares. O primeiro dia inclui largadas de touros, abertura do Espaço Artesanato, no Mercado do Porto Alto, e oração do terço. Gonçalo Pereira actua às 22h00, seguindo-se um concerto da Dupla Mete Cá Sets e um espaço de música com o DJ John Goulart.

O sábado, 18 de Julho, começa às 08h00 com a alvorada e prossegue, a partir das dez da manhã, com provas de condução do boi da guia, perícia de campinos e cavaleiros amadores e maneio de gado bravo. À tarde realiza-se um desfile etnográfico que exalta as tradições, usos e costumes locais. O cortejo envolve a participação de campinos, cavaleiros, ranchos folclóricos, a Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo e a Banda Filarmónica União de São Brás, da Terceira.

As celebrações religiosas também marcam a tarde de sábado, com a eucaristia agendada para as 17h00, seguindo-se nova largada de touros. O programa nocturno inclui a actuação dos ranchos folclóricos, o acender dos fogareiros e a Noite da Sardinha Assada. Haverá ainda uma Noite de Fados na antiga escola primária, arraial com Bruno China, fogo-de-artifício, concerto dos Baila Maria e música com o DJ Ricky.

No domingo, 19 de Julho, realiza-se o quinto Desfile de Motos e Motorizadas Clássicas, promovido pelo Grupo Motard Família D’Estrada, uma demonstração da Escola de Toureio das Lezírias e uma largada destinada aos mais jovens. A eucaristia e a procissão em honra de Nossa Senhora de Guadalupe estão marcadas para as 17h30. A noite termina ao som dos Descendentes.

As festas continuam na segunda-feira com largadas, sevilhanas pelos grupos Salero Gitano e Alma Flamenca e um concerto de Lucas & Mateus. Irina Barros sobe ao palco na terça-feira, último dia dos festejos, que encerram às 02h00.