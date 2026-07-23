Doze dias de festa celebram São Miguel Arcanjo em Marinhais

As Festas em Honra de São Miguel Arcanjo realizam-se em Marinhais, com entradas livres e um programa que se prolonga por doze dias. O programa religioso começa no dia 29 de Julho, às 21h00, com uma missa solene na Capela de São Miguel. O recinto das festas abre no dia seguinte, depois de uma concentração junto à Igreja de São Miguel Arcanjo e de um desfile até ao Largo das Festas. A primeira noite inclui um espectáculo de folclore com o Grupo de Danças “Os Lusitanos”, de Marinhais, e o Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade, de São João da Talha, seguindo-se um baile com Telmo Faria e a abertura do Espaço Jovem com DJ Kodak.

A dança assume o protagonismo na noite de 31 de Julho, com actuações do Espaço Sim - Aliana Maia, AJ Dance Crew e Associação DreamDancing. O programa inclui ainda um baile com Justino Garcia e música no Espaço Jovem com DJ PX e DJ John Goulart. O primeiro dia de Agosto começa com alvorada e integra um passeio aéreo da Escola AeroDreams, a recepção das bandas filarmónicas convidadas, um peditório pelas ruas da vila e o Rally Tascas. À noite, realiza-se o espectáculo Dancing Queens, da Academia de Dança Vanessa Silva, seguindo-se um tributo a António Variações por Kássio e Banda, fogo-de-artifício e um baile com Vítor Vilela.

Matias Damásio sobe ao palco a 2 de Agosto, às 22h30, numa noite que conta também com o Duo Célia & António Silva e o Grupo de Sevilhanas Sabor Flamenco. A madrugada prossegue no Espaço Jovem com DJ Nox e DJ Beaver. As tradições regressam no dia seguinte, com cavalhadas, almoço de bacalhau e vacada, antes das actuações da banda DMMusic, Julieta e André Moreira. A 4 de Agosto, a música brasileira ocupa o programa, com Samba di Rua, Grupo Mistura Boa e DJs.

Os jogos tradicionais e o almoço sénior marcam o dia 5 de Agosto, que inclui uma actuação da acordeonista Rafaela Melão, o espectáculo “Missão Avós”, dos 3 Assobios, e um momento de “stand-up comedy” com João Caçoilas. No dia seguinte, além dos jogos tradicionais e da garraiada infantil, actuam os alunos da escola O Batuque, Erika B, os Bad Guys e DJ African Groove.

A Noite da Sardinha Assada realiza-se a 7 de Agosto, depois de uma largada de touros. Daniel Carlini, Sofia Portela e Filipe Almeida asseguram a música popular, antes da abertura do Espaço Jovem com DJ PX e DJ Kodak. As largadas de touros regressam no dia 8, que inclui actuações de Melodias En’Cena, Los Romeros e DJ Pedro Manafaia. O encerramento das festividades acontece no domingo, 9 de Agosto, com missa solene, às 17h30, e procissão em honra de São Miguel Arcanjo, às 18h30.

O último dia integra ainda o desfile de fogaças e leilão, um baile com Lena Conde, um concerto acústico de Ana Rita D’Água e a entrega da bandeira à nova comissão. A festa termina no Espaço Jovem, com uma festa da espuma animada por DJ Eman e DJ Kodak.