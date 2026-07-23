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Especiais | 23-07-2026 10:00

Doze dias de festa celebram São Miguel Arcanjo em Marinhais

Doze dias de festa celebram São Miguel Arcanjo em Marinhais
ESPECIAL FESTAS DE MARINHAIS
Desfile de abertura marca arranque das Festas de Marinhais - foto arquivo O MIRANTE
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O programa decorre entre 29 de Julho e 9 de Agosto, reunindo cerimónias religiosas, música, folclore, dança, largadas de touros e actividades para diferentes gerações.

As Festas em Honra de São Miguel Arcanjo realizam-se em Marinhais, com entradas livres e um programa que se prolonga por doze dias. O programa religioso começa no dia 29 de Julho, às 21h00, com uma missa solene na Capela de São Miguel. O recinto das festas abre no dia seguinte, depois de uma concentração junto à Igreja de São Miguel Arcanjo e de um desfile até ao Largo das Festas. A primeira noite inclui um espectáculo de folclore com o Grupo de Danças “Os Lusitanos”, de Marinhais, e o Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade, de São João da Talha, seguindo-se um baile com Telmo Faria e a abertura do Espaço Jovem com DJ Kodak.
A dança assume o protagonismo na noite de 31 de Julho, com actuações do Espaço Sim - Aliana Maia, AJ Dance Crew e Associação DreamDancing. O programa inclui ainda um baile com Justino Garcia e música no Espaço Jovem com DJ PX e DJ John Goulart. O primeiro dia de Agosto começa com alvorada e integra um passeio aéreo da Escola AeroDreams, a recepção das bandas filarmónicas convidadas, um peditório pelas ruas da vila e o Rally Tascas. À noite, realiza-se o espectáculo Dancing Queens, da Academia de Dança Vanessa Silva, seguindo-se um tributo a António Variações por Kássio e Banda, fogo-de-artifício e um baile com Vítor Vilela.
Matias Damásio sobe ao palco a 2 de Agosto, às 22h30, numa noite que conta também com o Duo Célia & António Silva e o Grupo de Sevilhanas Sabor Flamenco. A madrugada prossegue no Espaço Jovem com DJ Nox e DJ Beaver. As tradições regressam no dia seguinte, com cavalhadas, almoço de bacalhau e vacada, antes das actuações da banda DMMusic, Julieta e André Moreira. A 4 de Agosto, a música brasileira ocupa o programa, com Samba di Rua, Grupo Mistura Boa e DJs.
Os jogos tradicionais e o almoço sénior marcam o dia 5 de Agosto, que inclui uma actuação da acordeonista Rafaela Melão, o espectáculo “Missão Avós”, dos 3 Assobios, e um momento de “stand-up comedy” com João Caçoilas. No dia seguinte, além dos jogos tradicionais e da garraiada infantil, actuam os alunos da escola O Batuque, Erika B, os Bad Guys e DJ African Groove.
A Noite da Sardinha Assada realiza-se a 7 de Agosto, depois de uma largada de touros. Daniel Carlini, Sofia Portela e Filipe Almeida asseguram a música popular, antes da abertura do Espaço Jovem com DJ PX e DJ Kodak. As largadas de touros regressam no dia 8, que inclui actuações de Melodias En’Cena, Los Romeros e DJ Pedro Manafaia. O encerramento das festividades acontece no domingo, 9 de Agosto, com missa solene, às 17h30, e procissão em honra de São Miguel Arcanjo, às 18h30.
O último dia integra ainda o desfile de fogaças e leilão, um baile com Lena Conde, um concerto acústico de Ana Rita D’Água e a entrega da bandeira à nova comissão. A festa termina no Espaço Jovem, com uma festa da espuma animada por DJ Eman e DJ Kodak.

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