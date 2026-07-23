Fazendas de Almeirim celebra São José com três dias de festa e devoção

A vila de Fazendas de Almeirim celebra o seu padroeiro, São José, no fim‑de‑semana de 24 a 26 de Julho, prometendo três dias de festa, devoção e animação popular junto ao centro cultural da freguesia. O programa, organizado pela Comissão Organizadora das Festas de Fazendas de Almeirim, conjuga momentos religiosos com música, marchas e convívio.

Os festejos arrancam na sexta‑feira, 24 de Julho, às 19h30, com a abertura oficial e o içar da bandeira, acompanhados pelo hino nacional cantado por Beatriz Vital. Segue‑se a Marcha Popular de Almeirim às 21h00, e a noite ganha ritmo com a Banda Shakra às 22h30 e o DJ Reflexus a partir das 00h30. A Noite Jovem, organizada pela Associação RapÓtacho, prolonga a animação até às 05h00, hora de encerramento do recinto.

No sábado, 25 de Julho, a tarde começa com a Concentração de Motos às 16h00, organizada pelo GMAC, seguida da abertura das tasquinhas às 19h00. Às 20h30, entra em cena a Marcha Popular de Fazendas de Almeirim e, às 21h00, inicia‑se o baile com o Duo de Dois. A Banda Us Sai de Gatas actua às 22h00, antecedendo o fogo‑de‑artifício à meia‑noite. A festa continua com baile e nova Noite Jovem até de madrugada.

O domingo, 26 de Julho, é dedicado ao padroeiro São José, com eucaristia e procissão às 17h30, momento alto das celebrações religiosas. Às 19h00 reabrem as tasquinhas, e a noite segue com o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, às 21h30, e o Grupo Musical Remix, às 22h00. O encerramento dos festejos e do recinto está marcado para as 00h30.

As Festas em Honra de São José mantêm viva a tradição e o espírito comunitário de Fazendas de Almeirim, juntando fé, cultura e diversão num programa que promete atrair centenas de visitantes e reafirmar o papel do padroeiro como símbolo de união e identidade local.