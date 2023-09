Politécnicos de Santarém e de Tomar com muitas vagas preenchidas

O Instituto Politécnico de Santarém ficou com 175 das 994 vagas por preencher para os seus cursos de licenciatura na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, enquanto no Instituto Politécnico de Tomar a procura foi mais reduzida, havendo ainda 248 vagas para a segunda fase, das 537 abertas para o ano lectivo 2023/2024.

Em Santarém as 71 vagas para o 1º ano da licenciatura em Enfermagem na Escola Superior de Saúde de Santarém ficaram todas preenchidas na primeira fase e para os cinco cursos de licenciatura da Escola Superior de Desporto de Rio Maior restam apenas três vagas no curso de Desporto de Natureza e Turismo Ativo. Também na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém houve uma elevada percentagem de vagas preenchidas, com quatro das seis licenciaturas sem vagas para a segunda fase, o mesmo sucedendo na Escola Superior de Educação de Santarém que também só ficou com vagas em duas das suas quatro licenciaturas.

A Escola Superior Agrária de Santarém foi mais uma vez a que ficou com mais vagas disponíveis para a segunda fase, num total de 112, quase dois terços das 181 colocadas a concurso. Há dois cursos que não tiveram qualquer concorrente: Agronomia (regime pós-laboral) e Dieta Mediterrânica e Ciência dos Alimentos. A Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS) ficou com 48 vagas por preencher, sobretudo em Informática (45), e na Escola Superior de Educação de Santarém sobraram apenas 12 vagas.

O Politécnico de Tomar abriu para o próximo ano lectivo um total de 537 vagas, tendo mais de metade sido preenchida. Ao todo sobraram 276 vagas. Há cursos de licenciatura sem vagas para o primeiro ano como os de Gestão de Recursos Humanos (20 vagas), Conservação e Restauro (30) e Comunicação Social e Jornalismo e Comunicação Empresarial (35). Em contraponto, houve também cursos sem qualquer procura, como os Gestão da Edificação e Obras (27 vagas) e Engenharia Mecânica (20).

A apresentação de candidaturas à 2ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorreu até 5 de Setembro. A divulgação dos resultados está prevista para dia 17 de Setembro. Segue-se ainda, de 22 a 25 de Setembro, a 3ª fase de apresentação de candidaturas.