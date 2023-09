Mário Santos deixou o cargo de director do Agrupamento de Escolas de Benavente

Motivos pessoais e o fim de um ciclo de trabalho são os motivos evocados pelo professor para deixar o cargo antes do final do mandato. Ainda decorre o concurso para nomear um novo responsável.

Mário Santos deixou de exercer funções como director do Agrupamento de Escolas de Benavente desde o dia 12 de Setembro. A O MIRANTE o professor alega motivos de ordem pessoal para deixar o cargo antes do tempo, situação que reportou ao Ministério da Educação e à Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE). “Há seis anos o agrupamento tinha uma avaliação negativa. Melhorámos os resultados e hoje somos uma referência. Foi feito um trabalho que está concluído”, explicou.

Mário Santos continua a exercer o cargo de professor e director de turma.

O concurso público para a nomeação de um novo director do agrupamento escolar ainda está a decorrer. No entanto a subdirectora, Rosa Teixeira está a presidir à direcção interina do agrupamento, com a restante equipa, até à tomada de posse do novo responsável.

Três professores concorreram ao cargo de director do agrupamento de Escolas de Benavente e o resultado deverá ser tornado público brevemente.