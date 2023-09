Minde tem uma nova escola que homenageia professor Abílio Martins

Mais de uma centena de pessoas marcaram presença na cerimónia de inauguração, que contou com a presença dos ministros da Educação e da Cultura. O nome do estabelecimento de ensino presta homenagem ao antigo docente de Minde, que se mostrou sensibilizado pelo gesto.

Mais de uma centena de pessoas marcaram presença na inauguração da requalificação da Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins, em Minde, que decorreu na terça-feira, 12 de Setembro. O nome da escola foi escolhido com o propósito de homenagear o antigo professor que não escondeu a surpresa pela distinção. “É um orgulho ver o meu nome associado a esta escola. Sinto-me agradecido por saber que alguém viu mérito nas acções que fiz em prol das crianças e jovens do concelho”, afirmou o antigo docente.

Na cerimónia de inauguração estiveram presentes a directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, e os ministros da Educação e da Cultura, João Costa e Pedro Adão e Silva, respectivamente. A cerimónia de inauguração começou na entrada da escola com uma actuação musical por parte de um grupo de alunos, seguida pela habitual inauguração da placa de homenagem ao professor Abílio Madeira Martins. Os responsáveis, onde se incluíam os membros do executivo municipal, percorreram os corredores e salas de aula da escola, onde foram recebidos por vários alunos que realizaram ateliês das mais diversas disciplinas como música, artes plásticas e leitura.

A O MIRANTE, Ana Cláudia Cohen disse estar entusiasmada e motivada pelo reencontro com os alunos e o início do ano lectivo. A directora do agrupamento explicou que, face ao ano lectivo anterior, o objectivo passa por consolidar as aprendizagens de todos, refinar estratégias e reforçar as equipas de docentes tendo, actualmente, 30 novos professores, ficando apenas a faltar um a meio tempo. Segundo Ana Cláudia Cohen, desde 2015 tem havido um aumento do número de alunos sendo ainda mais evidente nos últimos anos face ao fluxo emigratório. A Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins vai contar com mais uma turma do que o ano passado sendo agora um total de seis. A directora do agrupamento explicou que o estabelecimento precisava de uma mudança e de condições que correspondessem ao projecto educativo do agrupamento, oferecendo actividades das mais diversas áreas para os alunos.