Escola Superior de Educação de Santarém celebrou 44 anos preparada para enfrentar desafios

A Escola Superior de Educação de Santarém (ESES) celebrou o seu 44º aniversário no dia 9 de Novembro. A instituição, que pertence ao Instituto Politécnico de Santarém, conta actualmente com cerca de 800 alunos e, de acordo com George Camacho, director da escola, encontra-se numa fase de crescimento. A instituição de ensino superior tem em funcionamento dois cursos técnico superiores profissionais, uma pós-graduação, quatro licenciaturas e seis mestrados.

George Camacho afirma que a escola está muito mais rica em termos de oferta formativa e projectos, dando como exemplos um sobre educação inclusiva e o projecto com a Associação de Reflexão e Intervenção na Política Educativa das Escolas Superiores de Educação sobre educação para o desenvolvimento. George Camacho aproveitou também para destacar a aprovação de uma pós-graduação, que vai estar associada a um mestrado em necessidades educativas especiais no domínio cognitivo-motor. O dirigente diz que a instituição está preparada para enfrentar os desafios futuros, salientando como um dos pontos positivos a elevada taxa de empregabilidade dos estudantes que concluem a formação académica.

João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém, destacou a relevância da presença e da participação dos estudantes em momentos como o aniversário da ESES. João Moutão abriu um parenteses para falar da aprovação do doutoramento que vai ser ministrado na Escola Superior Agrária de Santarém, num consórcio com o Politécnico de Coimbra, Politécnico de Castelo Branco e Politécnico de Viseu.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, destacou a importância da escola e do Instituto Politécnico de Santarém no desenvolvimento do concelho, e da região ribatejana, pelo número de pessoas que a entidade envolve. Recorde-se que o IPS está perto de atingir a marca dos cinco mil alunos, espalhados pelas Escolas Superiores de Educação, Saúde, Gestão, Desporto de Rio Maior e Agrária.