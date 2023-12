Alunos do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques receberam distinções

Cento e cinquenta e seis alunos do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques receberam no, dia 13 de Dezembro, os diplomas do Quadro de Valor e de Excelência, relativos ao ano lectivo de 2021/2022. A cerimónia decorreu na Associação Recreativa e Cultural de Alcanede, tendo sido distinguidos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos das escolas de Abrã, Amiais de Cima, Amiais de Baixo, Tremês, Azoia de Cima, Gançaria, Centro Escolar de Alcanede e Escola Básica de Alcanede.

Os diplomas foram entregues por professores, por Maria Helena Vieira, directora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, e por João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém que tutela o pelouro da Educação. A iniciativa contou ainda com a participação de Manuel Joaquim Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, dos pais e familiares dos alunos, e das assistentes operacionais das escolas.

No dia 14 de Dezembro, a cerimónia de entrega dos diplomas do Quadro de Valor e de Excelência, do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, relativos ao pretérito ano lectivo, prosseguiu na Música Velha - Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, em Pernes, com a entrega dos diplomas a 65 alunos, das Escolas de 1º Ciclo de Pernes, Casével, S. Vicente do Paúl, Advagar, Arneiro das Milhariças e D. Manuel I, dos 1º, 2º e 3º ciclos.

FOTOS – CM Santarém