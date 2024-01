Agrupamento Nuno de Santa Maria com resultados acima da média nacional

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, realizou uma sessão de apresentação dos resultados de uma avaliação externa de todas as escolas realizada pela Inspecção-Geral da Educação e Ciência. A directora do agrupamento, Celeste Sousa, aproveitou o momento para anunciar a aprovação de uma candidatura do Centro Tecnológico no âmbito da Informática, no valor de 560 mil euros, através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), destinados à aquisição de material informático para a escola-sede que será uma “mais valia” para o estabelecimento de ensino.

Os resultados globais da escola foram considerados bastante positivos, com taxas de sucesso acima da média nacional. No ano lectivo transacto registaram uma taxa de abandono e desistência de 0,46% e relativamente ao acesso ao ensino superior 137 alunos (92%) foram colocados na primeira fase, sendo que desses 78 alunos (57%) conseguiram entrar na primeira opção, em 149 alunos candidatos.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.