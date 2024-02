Escola Profissional de Salvaterra de Magos distingue alunos

O auditório da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) encheu-se de alunos, ex-alunos, famílias e empresas no Dia do Diplomado, para entrega dos certificados e diplomas aos alunos que concluíram o curso em 2023, na presença da vice-presidente e vereadora do município com o pelouro da Educação, Helena Neves. A sessão serviu também para atribuir Diplomas de Mérito aos alunos que mais se distinguiram ao nível dos conhecimentos académicos e práticas cívicas em cada uma das turmas.

Entre os alunos que receberam o diploma de mérito estão: Jessica Ferreira, do curso de Informática de Gestão; Gabriel Miranda, de Electrónica, Automação e Comando; Raquel Nunes, de Restaurante/Bar; Rafael Oliveira, de Cozinha/Pastelaria; e Kristian Petkov, de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade.