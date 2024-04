Dia de festa no Agrupamento de Escolas D. Sancho I em Pontével

O 23º aniversário do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, em Pontével, foi uma animação para as crianças, que tiveram um dia repleto de actividades, ateliers e exposições. Na cerimónia, na Escola Básica 2,3 D. Sancho I (escola-sede), as turmas tiveram oportunidade de mostrar o seu talento no canto, na dança e na flauta.

A directora do agrupamento, Catarina Guerreiro, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, e a vereadora com o pelouro da educação, Fátima Vinagre, contagiaram com a sua energia na subida a palco. Na primeira fila estiveram crianças de nove salas do Jardim de Infância de Pontével, de Vale da Pedra, de Vale da Pinta e da Lapa.