A XIII Semana Internacional Erasmus no Politécnico de Santarém decorre de 13 a 17 de Maio, reunindo professores e técnicos de instituições parceiras do Programa Erasmus. O tema deste ano é: “Valores da UE, desafios sociais e multiculturalismo – o papel das Instituições de Ensino Superior”. A iniciativa inclui conferências e workshops que visam fomentar a reflexão sobre o papel das instituições de ensino superior e dos programas de internacionalização, em particular o programa, na promoção dos valores europeus de paz, democracia e direitos sociais.

Na iniciativa participam como oradores Paulo Dentinho, jornalista, repórter de guerra, correspondente em Maputo, Díli e Paris, antigo diretor de informação da RTP; de Maria João Tomás, Investigadora convidada e professora do ISCTE-IUL nas áreas de negócios internacionais, intercultura e localização em estratégia de internacionalização. O evento inclui sessões de apresentação de projectos internacionais desenvolvidos pelo politécnico, onde os participantes têm a oportunidade de trocar ideias e partilhar boas práticas para fomentar o estabelecimento de futuras parcerias.

O evento conta com a participação de cerca de 50 professores e funcionários dos gabinetes de relações internacionais de 31 universidades e 17 países (Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Alemanha, Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Macedónia do Norte, Polónia, Roménia, Eslovénia e Turquia). Ao longo da semana, os participantes terão a oportunidade de explorar a cidade e a região através de uma programação cultural diversificada