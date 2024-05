Politécnico de Santarém vai lançar novo curso no sector do gaming

O Instituto Politécnico de Santarém vai lançar em Setembro um Curso Técnico Superior Profissional em Jogos Electrónicos e Competições Desportivas Digitais, uma formação com características únicas a nível mundial à data da sua submissão, em Março de 2023. O objectivo é dar resposta às tendências actuais do gaming, um sector em rápido crescimento também em Portugal.

A turma inicial vai ser composta por duas dezenas de alunos que vão ter a oportunidade de se especializar ao longo de quatro semestres com o objectivo de se tornarem treinadores de jogadores e de equipas de e-sports, responsáveis pela organização de eventos de gaming e de e-sports, ou que se queiram lançar ou criar um negócio próprio nesta área. “Com este curso, o Instituto Politécnico de Santarém posiciona-se na vanguarda da formação em Jogos Electrónicos e Competições Desportivas Digitais, oferecendo uma formação abrangente e adaptada às exigências actuais e futuras do sector”, explica Pedro Sequeira, coordenador do curso.