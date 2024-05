Politécnico de Tomar lidera consórcio universitário europeu

Presidente do município de Tomar acompanhou uma delegação do Politécnico de Tomar à Roménia no âmbito do consórcio “KreativEU – Knowledge & Creativity European University”.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, esteve em Targoviste, antiga capital da Roménia, para acompanhar uma delegação de professores e investigadores do Instituto Politécnico de Tomar na participação de um evento realizado no âmbito do consórcio “KreativEU – Knowledge & Creativity European University”, liderado pela instituição de Tomar e que integra outras 10 universidades europeias. Em 2023, a aliança KreativEU recebeu o Selo de Excelência da Comissão Europeia, que certifica a qualidade notável da proposta apresentada.

Perante uma plateia de várias nacionalidades, Hugo Cristóvão falou da importância do património e da herança cultural, não apenas como instrumentos para captação de turismo de qualidade, mas como forma de identidade e de criação de valor em vários outros domínios, sendo que a investigação académica é o primeiro deles. Célio Gonçalo Marques, pró-presidente para a Internacionalização e Inovação Pedagógica do Instituto Politécnico de Tomar, focou o trabalho desenvolvido pelo consórcio e a importância da constituição desta aliança que coloca o potencial criativo derivado do património cultural da Europa no centro das actividades de ensino, investigação e transferência de conhecimentos.

Hugo Cristóvão e Célio Gonçalo Marques foram recebidos pelo reitor da Valahia University of Targoviste, no sentido de estreitar os laços já existentes entre as duas instituições de ensino superior e o município de Tomar. Com o presidente de câmara de Targoviste, cidade historicamente muito relevante da Roménia que, tal como Tomar, tem património classificado pela UNESCO, foram lançadas as bases para fortalecer laços futuros.