Escola Profissional do Vale do Tejo mostrou tudo o que tem e faz de melhor aos representantes do Comité de Acompanhamento do programa Pessoas 2030.

Escola Profissional do Vale do Tejo recebeu a visita do Comité de Acompanhamento do Pessoas 2030

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) recebeu, a 28 de Maio, a visita do Comité de Acompanhamento do Pessoas 2030, um programa que se dedica a apoiar medidas de política pública, que permitam enfrentar os desafios das qualificações da população, do emprego, da inclusão social e, transversalmente, da questão demográfica.

A visita à EPVT foi conduzida pela presidente do conselho de administração, Maria Salomé Rafael, e estiveram presentes participantes de diversas entidades, nomeadamente da Comissão Europeia, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), da Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), entre outros. A comitiva foi recebido em Santarém e acompanhada à EPVT por alunos do curso Profissional Técnico/a de Turismo. Os alunos realizaram uma visita guiada a alguns locais emblemáticos e históricos da cidade, como a Igreja de Marvila e a Igreja da Graça. Já na EPVT, os alunos continuaram a acompanhar o comité aos diferentes gabinetes e espaços de aprendizagem.

À chegada à escola, durante o “welcome drink”, aconteceu uma demonstração de fandango nos claustros. O coro da escola, composto por alunos e professores, fez uma pequena actuação no auditório. Após a visita às instalações da escola foi servido um almoço volante no Claustrum, restaurante pedagógico da EPVT, com a colaboração dos alunos dos cursos profissionais Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Restaurante/Bar. O evento foi também acompanhado por alunos do curso Técnico/a de Multimédia, que realizaram cobertura fotográfica da visita. Toda a comunidade escolar da EPVT colaborou na recepção ao Comité.

O Comité de Acompanhamento do programa Pessoas 2030 é o órgão responsável por monitorizar e supervisionar a implementação e o progresso dos projectos financiados pelo FSE+ nas regiões de intervenção do Programa (Norte, Centro e Alentejo e, pontualmente, regiões de Lisboa e Algarve).