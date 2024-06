Professora de Tomar nomeada adjunta do ministro da Educação

Maria Luísa Oliveira foi nomeada na quarta-feira, 5 de Junho, adjunta do gabinete do ministro da Educação, Ciência e Inovação. A ex-professora e vereadora na Câmara de Tomar vai trabalhar directamente com Fernando Alexandre.

Maria Luísa Oliveira, que foi directora do extinto Agrupamento Gualdim Pais, em Tomar, deu aulas e desempenhou o cargo de vereadora na câmara municipal eleita pelo PSD, vai trabalhar directamente com o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. A nomeação para adjunta do gabinete do ministro foi publicada em Diário da República na quarta-feira, dia 5 de Junho.

Maria Luísa Oliveira é licenciada em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Ciências da Educação – Investigação e Intervenção Educativa pela mesma universidade. Desde Fevereiro de 2020 que é gestora do Plano Nacional das Artes (PNA). A professora de Tomar iniciou funções como adjunta do Ministro da Educação no dia 20 de Maio.