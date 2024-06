Agrupamento Ginestal Machado com apoio municipal para Centro Tecnológico de Informática

O Município de Santarém aprovou um apoio financeiro de vinte mil euros para suportar os custos em falta inerentes ao projecto do Centro Tecnológico Especializado de Informática a implementar no Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, em Santarém.

O Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, em Santarém, vai contar com um apoio financeiro de 20 mil euros da Câmara de Santarém destinados a comparticipar os custos inerentes à implementação do Centro Tecnológico Especializado de Informática (CTEI). O projecto, financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vai garantir a modernização e reabilitação das instalações e infraestruturas, possibilitar a aquisição de recursos educativos e tecnológicos e, assim, melhorar as condições de ensino e aprendizagem para os alunos.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, refere que para o município é de extrema importância as parcerias com os agrupamentos de escolas do concelho, “promovendo neste caso específico a beneficiação de uma infraestrutura dirigida a toda a comunidade educativa, estimulando o seu empenho na construção de um futuro mais participativo, equitativo, tecnológico e mais inclusivo”.