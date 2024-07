ESAC oferece novas licenciaturas em Agronomia e Zootecnia

Estas duas licenciaturas vêm substituir os cursos de Licenciatura em Engenharia Agro-pecuária e em Agricultura Biológica, que já não abrirão vagas no concurso nacional de acesso ao ensino superior em 2024.

Demonstrando, uma vez mais, estar atenta em renovar e adaptar os seus cursos às reais e actuais exigências da sociedade e do mercado de trabalho, a Agrária de Coimbra procura assim responder às necessidades de formação em duas áreas de relevância estratégica para o país e para o mundo.

Com forte componente prática, tecnológica e previsíveis elevados níveis de empregabilidade, a Licenciatura em Agronomia preparará profissionais qualificados para o exercício da actividade no domínio da produção de bens e serviços agrícolas, com enfoque na sustentabilidade social, económica e ambiental. Os seus diplomados poderão trabalhar em áreas como a execução e gestão técnica da produção, gestão de empresas e cooperativas, serviços de apoio à actividade de produção, crédito agrário, investigação & desenvolvimento tecnológico, ensino e formação profissional, consultadoria, processamento de alimentos, certificação de produtos e fiscalização.

Já a Licenciatura em Zootecnia visa conferir uma sólida formação científica e tecnológica para actividades profissionais ligadas à produção animal, incorporando o respeito pelo bem-estar e saúde animal, a protecção do ambiente e dos recursos naturais e a sustentabilidade dos sistemas de produção. Empresas privadas, cooperativas, associações de criadores ou instituições públicas que actuem na obtenção de produtos animais de qualidade são algumas das possíveis entidades empregadoras dos licenciados em Zootecnia pela ESAC. Também ao nível dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) o ano lectivo de 2024/25 traz uma novidade: Vitivinicultura Sustentável, para funcionar na Escola da Bairrada, em Anadia, com o objectivo de formar e qualificar técnicos com conhecimentos práticos e teóricos que os habilitem a planear, gerir, monitorizar e executar tarefas no âmbito da produção vitivinícola, de forma autónoma e sob orientação, promovendo e implementando normas de protecção do ambiente e de segurança, higiene e saúde no trabalho. No âmbito da sua actividade, estes técnicos deverão ainda ser capazes de contribuir para a sustentabilidade e resiliência da cadeia vitivinícola, no contexto de mudanças climáticas, bem como para a promoção das regiões vitícolas nacionais.

De salientar ainda que a Escola Superior Agrária de Coimbra se prepara para dar início ao Doutoramento em Sustentabilidade Agroalimentar e Ambiental, o que a coloca na linha da frente quanto à possibilidade de atribuição deste grau de formação. Esta instituição de ensino superior, detentora de um historial de quase 140 anos, está assim em permanente actualização e qualificação da sua oferta formativa que inclui CTeSP, Licenciaturas, Mestrados e, a partir de agora, também Doutoramentos nas áreas da Agronomia, Ambiente, Biotecnologia, Ecoturismo, Enfermagem Veterinária, Equitação, Florestas, Tecnologia Alimentar e Zootecnia. Todas as informações em www.esac.pt.