Politécnico de Santarém volta a ter mais de cinco mil alunos este ano

O Instituto Politécnico de Santarém (IPS) vai voltar a ter no próximo ano lectivo mais de cinco mil alunos a frequentar os seus cursos e, só no último concurso nacional de acesso ao ensino superior, 67% dos alunos que conseguiram entrar nos cursos do IPS colocaram esse estabelecimento de ensino como primeira escolha.

Foram ao todo 792 novos estudantes que escolheram juntar-se à comunidade educativa do IPS para o ano lectivo que vai arrancar em Setembro, contribuindo para manter uma taxa de ocupação dos cursos superiores no IPS que é das melhores entre os institutos politécnicos do interior do país, a rondar os 81% de ocupação. O presidente do IPS, João Moutão, diz a O MIRANTE que no primeiro dia de aulas, entre licenciaturas e cursos profissionais, a instituição vai acolher um total de 1.800 novos estudantes. Um número que orgulha o responsável, dizendo ser revelador da força e relevância do IPS no ensino superior português. “Estes resultados do concurso nacional de acesso estão em linha com os resultados que já tínhamos obtido o ano passado e que são muito satisfatórios e reveladores da atractividade da nossa oferta formativa. Trabalhamos todos os dias para isso com a comunidade e as empresas”, destaca o responsável.

Para o presidente do Politécnico de Santarém estes primeiros resultados dão “uma motivação extra” para que toda a equipa do IPS continue a fazer um trabalho de excelência, assente não apenas no ensino como na investigação. “Há apenas seis anos tínhamos 3.800 alunos. Hoje pelo segundo ano consecutivo teremos mais de cinco mil. É um crescimento que tem sido relevante”, nota João Moutão a O MIRANTE.

O IPS, recorde-se, reforçou a oferta formativa em áreas estratégicas alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho da região e oferece hoje licenciaturas em Agronomia, Actividade Física e Estilos de Vida Saudável, Biologia e Biotecnologia Alimentar, Contabilidade e Fiscalidade, Desporto, Desporto de Natureza e Turismo Activo, Educação Ambiental e Turismo da Natureza, Educação Básica, Educação Social, Enfermagem, Gestão de Organizações Desportivas, Gestão de Empresas, Gestão e Marketing, Informática, Negócios Internacionais, Produção Multimédia em Educação, Qualidade Alimentar e Nutrição Humana, Treino Desportivo e Zootecnia.