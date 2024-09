Regresso às aulas com novidades para melhorar ensino em Coruche

A preparação do arranque do ano lectivo em Coruche, incluindo a limpeza dos espaços escolares, o estado do regulamento da Creche Feliz e a adjudicação das refeições escolares, foram os principais temas abordados na reunião do executivo da Câmara de Coruche, realizada a 28 de Agosto.

O vereador Osvaldo Mendes (PSD) levantou preocupações relativas ao programa Creche Feliz, questionando sobre a sua implementação. “Será que as famílias já podem contar, a partir de Setembro, com o pagamento zero ao abrigo deste programa? Ou vamos continuar sem resolver esta situação que já se arrasta desde o início do ano corrente?”, perguntou.

Valter Jerónimo (CDU) quis saber se está tudo a postos para a recepção dos alunos. “Questiono se temos tudo preparado e alinhado para o arranque do ano lectivo nas nossas escolas, quer em termos de preparação de algumas situações que estavam identificadas que precisavam de intervenção, quer em termos dos próprios espaços envolventes”, referiu o vereador.

A vereadora Fátima Galhardo (PS), que possui o pelouro da educação, explica que houve alterações ao regulamento municipal das creches para adaptar o documento ao programa Creche Feliz, o que levou a uma nova submissão do processo à Segurança Social. “No dia 2 de Setembro, quando as crianças regressaram, obviamente que os pais não vão ter [a isenção de pagamento] logo de imediato porque, pela terceira vez, tivemos de reformular e submeter todo o processo junto da Segurança Social. O processo foi enviado novamente a 27 de Agosto”, detalha. A autarca garante que “ninguém vai ficar lesado” e que esta situação será transmitida aos pais nas reuniões de arranque do ano lectivo.

A redução nas mensalidades para famílias com mais de um filho nas creches ou jardins de infância é uma realidade em Coruche, tendo-se fixado um valor mensal de 69,80€. As creches funcionam das 07h45 às 19h15 na Quinta do Lago e até às 18h00 na Azervadinha, ajustando-se este último horário às necessidades das famílias, visto que a maioria das crianças são transportadas.

No que toca ao planeamento do ano lectivo, Fátima Galhardo anuncia que as creches municipais iniciam com reuniões entre encarregados de educação, assistentes operacionais e equipas técnicas. Relativamente aos espaços escolares, a vereadora destaca os esforços para melhorar as infraestruturas, referindo que “na Escola Secundária há várias intervenções em curso, nomeadamente a limpeza do espaço exterior, onde se inclui o campo de jogos”. A responsável mencionou ainda que o Agrupamento de Escolas decidiu abandonar os manuais digitais, regressando aos livros convencionais.

Uma nova cozinheira foi contratada para as refeições escolares na Escola Secundária de Coruche, um dado que Fátima Galhardo espera que faça a diferença em relação ao ano lectivo anterior. “Espero que tudo volte à normalidade ou pelo menos que haja menos situações como aquelas que registámos no ano lectivo passado”, afirmou, acrescentando que, num momento a combinar, o município irá convidar os elementos do executivo a experimentar uma refeição nos refeitórios escolares para avaliar a situação.