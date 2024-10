Professores de projecto Erasmus recebidos nos Paços do Concelho de Santarém

O projecto, que decorre na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, tem como tema as alterações climáticas e visa a partilha de práticas pedagógicas

Um grupo de doze professores oriundos de Portugal, Turquia, Polónia e Bélgica, que integram o projecto Erasmus + "Eco Teens, Tomorrow's Climate Pioneers", foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém no dia 14 de Outubro.

O projecto, que decorre na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, tem como tema as alterações climáticas e visa a partilha de práticas pedagógicas, recorrendo ao digital e à gamificação, procurando despertar a consciência da defesa do planeta junto das gerações mais jovens. Ao longo de dois anos e tendo como base o feedback dos alunos dos países participantes, vão ser desenvolvidos dez jogos educativos na plataforma Unity, onde cada um dos países vai trabalhar um subtema diferente: Portugal vai abordar o Ar, a Polónia a Água, a Turquia os Glaciares e a Bélgica a Terra.



FOTOS - CM Santarém