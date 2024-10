Jornalista Sérgio Furtado no Isla Santarém

O Isla Santarém recebe esta quarta-feira, 30 de Outubro, o jornalista Sérgio Furtado da TVI E CNN Portugal, na nova temporada de meeting-points. Nesta sessão, no auditório professor doutor Manuel Damásio, às 19h00, o tema é: "A Guerra é o preço da Paz?". Sérgio Furtado apresenta o programa “Correspondente de Guerra” aos domingos na CNN Portugal - foi o enviado especial da TVI à Guerra na Ucrânia e ao conflito no Médio Oriente. Foi distinguido com o Prémio de Jornalismo Mário Mesquita, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) pela demonstração de “coragem, rigor e um apurado sentido de comunicação” no acompanhamento dos dois conflitos.