Professores de cinco países europeus em Alcanede

Uma acção do projecto denominado “Unite for Equality”

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, em Alcanede, concelho de Santarém recebeu esta segunda-feira um grupo de professores estrangeiros no âmbito de um projecto Erasmus +. Os docentes, oriundos da Noruega, Letónia, Polónia, Lituânia e Turquia, vão estar a participar nesta acção do projecto denominado “Unite for Equality” até quinta-feira, dia 28.