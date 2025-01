Escola Agrária de Santarém acolheu workshop sobre alimentação saudável

O workshop foi realizado no âmbito do projeto “Alimentação Sustentável”, que teve início em 2023 e que está previsto terminar em março de 2025

A Escola Superior Agrária de Santarém acolheu um workshop no âmbito do projecto “Alimentação Sustentável”. O workshop decorreu no Anfiteatro 2 do Edifício de Aulas da Escola Superior Agrária e consistiu na apresentação de um “Guia para Docentes” e na partilha e troca de conhecimentos e experiências adquiridas ao longo do projecto, até agora.

A iniciativa foi dinamizada pela professora Paula Ruivo, da Escola Superior Agrária, e por Maria João Botelho, coordenadora da APRODER- Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo. Ao longo do workshop, as oradoras falaram sobre os objectivos do projeto “Alimentação Sustentável” e também das várias actividades que foram realizadas até agora, que têm como público-alvo alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Futuramente irão ser realizados mais workshops e iniciativas no âmbito do projecto, sem ainda nenhuma data definida. O projecto é promovido pela APRODER, a CCDR LVT (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) e a CIM LT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo), e conta com o apoio financeiro da União Europeia e também com o apoio financeiro público nacional.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.