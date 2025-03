Muita filosofia em Almeirim com as olimpíadas nacionais

Seis dezenas de alunos e vários professores de todo o país vão concentrar-se no Agrupamento de Escolas de Almeirim para as Olimpíadas Nacionais de Filosofia, que decorrem nos dias 21 e 22 deste mês de Março. Esta é a 13ª edição da actividade organizada pela Associação para a Promoção da Filosofia e as escolas de Almeirim estão representadas pelos alunos do 11º ano: Inês Figueiredo (turma A) e Dinis Moreira (B).

A prova que vai escolher os melhores filósofos das escolas vai decorrer na sexta-feira à tarde. Depois, enquanto se faz a avaliação dos ensaios, os participantes vão ter várias actividades lúdicas. No encerramento, no sábado, são revelados os dois alunos que vão representar Portugal nas olimpíadas internacionais.

Em 2023, o aluno Guilherme Valente do 11º ano da Escola Marquesa de Alorna de Almeirim conquistou a medalha de prata nas olimpíadas, que nesse ano decorreram no Politécnico de Santarém, e representou Portugal na competição internacional na Grécia.