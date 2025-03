ISLA Santarém apresenta nova licenciatura na área da saúde

O ISLA Santarém vai ter uma nova licenciatura na área da saúde, denominada “Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde”. O curso pretende criar um novo perfil profissional com foco na gestão e análise de dados, que actue como suporte base na tomada de decisões nos serviços de saúde.

A apresentação da licenciatura foi realizada no Auditório Prof. Doutor Manuel Damásio, no dia 25 de Março, onde Domingos Martinho, presidente do ISLA, adiantou que o curso é uma parceria conjunta com a Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM), no Porto, e o Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) de Lisboa, em que cada instituição irá contribuir com a sua área de especialização. O curso tem ainda a colaboração da start-up portuguesa .what.if., que esteve representada na apresentação por Joana Nabais, que vai ser também a coordenadora da licenciatura e, que falou a fundo sobre o curso e tudo o que engloba. O presidente da Unidade de Saúde Local do Médio Tejo, Casimiro Ramos, esteve também presente e falou sobre a importância da gestão de dados nas tomadas de decisões.

Com a duração de três anos, o curso está acreditado por seis anos e entra em funcionamento no ano lectivo 2025/2026, com 30 vagas para cada instituição e um máximo de 90 lugares no total.