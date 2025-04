Alunos da Escola de Hotelaria de Fátima defendem provas de aptidão profissional

Na passada sexta-feira, dia 11 de Abril, terminou a 13.ª edição das "Cozinhas do Mundo – À Descoberta de Portugal", onde os jovens finalistas da Escola de Hotelaria de Fátima colocaram à prova todas as suas aprendizagens dos últimos três anos. As provas dos alunos de Cozinha/Pastelaria e dos alunos de Restaurante/Bar resultaram dos projectos desenvolvidos pelos alunos em torno das regiões típicas de Portugal, destacando as suas distintas características gastronómicas. Cada prato apresentado reflectia os sabores, mas também os produtos e receitas tradicionais dessas regiões.

Durante o culminar da edição das Cozinhas do Mundo, realizou-se também o Live TUR, onde os alunos do Curso de Turismo, realizaram provas nos Mosteiros de Alcobaça e Batalha, no Convento de Cristo, em Tomar e no Castelo de Ourém. A Prova de Aptidão Profissional testa as competências adquiridas ao longo do curso, sendo os alunos colocados à prova perante a presença de um júri composto por profissionais experientes e de destaque no mundo empresarial. Para além de enriquecer o evento, as participações dos júris também oferecem aos alunos uma valiosa exposição e feedback de especialistas do sector.