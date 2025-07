Tomaram posse novos membros do Conselho Geral do Politécnico de Santarém

Os novos membros do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém para o mandato 2025-2028 tomaram posse no dia 15 de Julho, em cerimónia realizada na Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém. No total foram empossados 21 elementos, 15 em representação da classe docente, quatro em representação dos alunos e dois do pessoal não docente. Entre os professores houve duas listas a concorrer, com a lista A, liderada por Paulo Filipe da Rosa, a conseguir 8 lugares e a Lista B, encabeçada por Vera Simões, a eleger 7.

O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém é presidido por Hermínio Martinho, que homologou os resultados eleitorais.