Politécnico de Santarém reforça oferta formativa em Azambuja

A segunda edição do curso TeSP (curso técnico superior profissional) em Distribuição e Logística e a nova pós-graduação em Business Intelligence and Analytics, numa parceria entre o Politécnico de Santarém e a Associação Portuguesa de Business Intelligence, foram anunciados durante o Azambuja Summit. O evento decorreu no HubsLisbon Azambuja a 8 de Julho e serviu também para dar os parabéns a todos os que completaram o primeiro ano do curso que funciona de segunda a sexta-feira em regime pós-laboral.

O director da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, Sérgio Cardoso, fez questão de apresentar a nova pós-graduação em Business Intelligence and Analytics que funcionará em regime híbrido, essencialmente à distância, e cujos pré-requisitos são formação anterior compatível e domínio da informática e inglês. O curso conta com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e é uma resposta à necessidade crescente das organizações de se manterem competitivas num mercado globalizado, visando capacitar profissionais para a análise de dados e suporte à tomada de decisão. “O Politécnico de Santarém está ao vosso lado e é uma honra e um privilégio. Apostar nas pessoas é apostar em Azambuja e no futuro do país”, afirmou o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão.

Silvino Lúcio, presidente da Câmara de Azambuja, defendeu que a distribuição e logística é a âncora da economia local e que o concelho aposta de forma clara e determinada na capacitação, inovação e conhecimento como pilares fundamentais do desenvolvimento económico e social. “Acreditamos que o investimento no conhecimento é também um investimento nas nossas empresas, na qualidade de vida da nossa população e na sustentabilidade do concelho. Queremos que Azambuja continue a ser um espaço de criação de valor onde as empresas encontram talento qualificado e onde cada cidadão vê reconhecido o direito à aprendizagem contínua e ao progresso pessoal e profissional”, concluiu.

Jovens talentos de Azambuja

Neuza Rodrigues e Madalena Silva, ambas de 18 anos e alunas da Escola Secundária de Azambuja, surpreenderam a plateia com a apresentação do seu projecto de investigação que vão levar à Letónia em representação de Portugal depois de terem sido distinguidas no Congresso Nacional Cientistas em Acção, em Estremoz, e na Mostra Nacional de Ciência. O projecto, que demorou oito meses a ser desenvolvido com a ajuda da professora de Química, Margarida Duarte, consiste na utilização de cabelo humano na absorção de corantes de águas poluídas.

Embora no 12º ano a disciplina de Química não tenha aberto, as alunas propuseram avançar com o projecto e tiveram de estudar os conteúdos de 12º ano e ao nível superior. A ideia partiu de Neuza, que tem o cabelo comprido e ao querer fazer madeixas questionou “se a tinta agarra ao cabelo, por que é que não há-de absorver os corantes?”. Neuza quer seguir enfermagem e Madalena medicina.