Educação | 12-09-2025 07:00

Universidade Sénior de Mação já tem inscrições a decorrer

universidade senior idoso estudar escrever
foto ilustrativa
Alunos que se queiram matricular na Universidade Sénior de Mação já o podem fazer. Inscrições decorrem entre 8 e 30 de Setembro.

A Universade Sénior de Mação já abriu as inscrições para o novo ano lectivo de 2025/2026. Quem se quiser inscrever no projceto desenvolvido pela câmara municipal pode fazê-lo entre os dias 8 e 30 de Setembro. Criada em 2015 através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Mação e a RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade, a instituição dirige-se à população sénior do concelho e disponibiliza várias disciplinas e workshops temáticos leccionados por professores voluntários.
O projecto tem como objectivo promover o envelhecimento activo e combater o isolamento, incentivando a participação da população mais velha em actividades culturais e formativas. As disciplinas são de carácter facultativo e gratuitas, embora exista o pagamento de algumas despesas associadas à frequência na universidade.
