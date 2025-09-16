uma parceria com o Jornal Expresso
16/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Educação | 16-09-2025

Arranque do ano lectivo no Alexandre Herculano assinalado com actividade sobre importância do mar

Iniciativa envolveu os alunos das dez escolas do Agrupamento Alexandre Herculano em Santarém.

O Agrupamento de Escolas (AE) Alexandre Herculano, em Santarém, assinalou a entrada no novo ano lectivo com uma actividade de integração subordinada ao tema Portugal é Mar. Cada uma das 10 escolas que integram o AE realizou painéis ou instalações alusivas ao mar, depois de visualizar um vídeo sobre a sua importância e um mapa que representa o extenso território marítimo português.
Na escola Alexandre Herculano, refere a O MIRANTE a directora Margarida da Franca, cada turma elaborou uma faixa com dois metros de altura com elementos da vida marinha que depois foi pendurada num corredor, junto com as faixas das outras 34 turmas, formando uma grande instalação dentro da qual se pode passear e que tenta representar o fundo do mar e a sua diversidade biológica.
Na inauguração da exposição esteve presente o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e o vereador do Ambiente, Alfredo Amante.
