02/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Educação | 02-10-2025 17:53

ISLA Santarém lança podcast de entrevistas “ISLA Comvida

Uma iniciativa que reforça a aposta do ISLA Santarém em inovação e proximidade digital.

O ISLA Santarém – Instituto Politécnico lançou o “ISLA Comvida”, um projecto de comunicação e entretenimento, gravado nos estúdios da ISLA TV, num podcast promete trazer conversas inspiradoras. A primeira convidada é Mónica Jardim, apresentadora da TVI e embaixadora do ISLA Santarém, que aceitou o convite para inaugurar o programa ao lado do amigo e apresentador Marcos Pinto.
Entre confidências, memórias de carreira e reflexões sobre a importância da educação e o futuro da comunicação, este episódio de estreia marca o tom do que será o “ISLA Comvida”: um espaço de partilha, de histórias de vida e de ligação entre pessoas.
A estreia oficial é na sexta-feira, 3 de Outubro, às 18h00, em simultâneo no Spotify e no YouTube, permitindo chegar a diferentes públicos e reforçando a aposta do ISLA Santarém em inovação e proximidade digital.
“O ISLA Comvida é mais do que um podcast – é uma janela de diálogo entre a academia, os seus protagonistas e o mundo. Queremos dar voz a histórias que inspiram, a profissionais que fazem a diferença e a talentos que refletem o espírito do nosso Instituto”, afirma Domingos Martinho, Presidente do ISLA Santarém.
Com esta estreia, o ISLA Santarém consolida a sua estratégia de comunicação integrada, reforçando a identidade de uma escola de excelência inovadora, próxima e dinâmica, sempre atento às tendências do futuro.
